8 livros de romance para garantir na Mega Oferta da Amazon

1. Amor, teoricamente, de Ali Hazelwood: https://amzn.to/46LxVCb

Elsie Hannaway é uma física teórica, que passou anos de sua vida moldando diferentes versões de si mesma, e consegue equilibrar bem sua rotina… até que ela começa a desabar. Tudo por causa de Jack Smith, irmão de seu cliente favorito, que acaba se revelando um importante físico experimental e possível obstáculo para seu emprego dos sonhos. Agora, Elsie está pronta para uma guerra declarada de sabotagens acadêmicas, e logo percebe que não precisa fingir ser outra pessoa quando está com Jack.

2. Bem-vindos à livraria Hyunam-dong, de Hwang Bo-Reum: https://amzn.to/3rOzWyP

Yeongju tem se sentindo desmotivada, já que sua vida se tornou uma sucessão de frustrações. Até que decide deixar tudo para trás e colocar em prática o antigo sonho de abrir uma livraria. Mas começar um negócio nunca é fácil e, agora, Yeongju descobre mais sobre si mesma e quem ela quer ser. Quando os clientes começam a se sentir confortáveis para compartilhar suas histórias, finalmente sente que encontrou o seu lugar.

3. Kit para Nova York, com amor, de Sarah Morgan: https://amzn.to/3rKbnDe

Os três primeiros livros da série best-seller estão reunidos neste kit. Acompanhe as aventuras de três amigas nos romances, carreira e amizade, com histórias de aquecer o coração na história onde os sonhos se tornam realidade.

4. Kit Judith McNaught: https://amzn.to/45FKJcJ

Nos marcantes romances de Judith McNaught, Victoria, Alex e Elizabeth têm algo em comum: as três mulheres de personalidades fortes têm suas vidas viradas de cabeça para baixo com a chegada de um novo (ou primeiro) amor. Ambientados na época vitoriana, Victoria luta para se acostumar com seu novo lugar na corte inglesa, Alex sabe que deve ajudar nas economias de sua família e Elizabeth precisa perder sua ingenuidade ao escolher entre a razão e o coração.

5. Tress, a garota do Mar Esmeralda, de Brandon Sanderson: https://amzn.to/3PRw7AN

A única vida que Tress conhecia na ilha onde nasceu, em meio a um oceano verde esmeralda, era simples, com prazeres mundanos, como colecionar copos trazidos por marinheiros de terras distantes e ouvir histórias contadas pelo seu amigo Charlie. Porém, quando o pai de Charlie o leva em uma viagem para encontrar uma noiva e um desastre acontece, Tress precisa se esconder em um navio e procurar a Feiticeira do mortal Mar da Meia-Noite.

6. A voz do coração, de Julia Whelan: https://amzn.to/46LycoH

Sewanee Chester nunca tinha pensado em ser narradora de audiolivros, mas, depois que seus dias de atriz ficaram para trás, acabou encontrando sucesso e satisfação nas cabines e som. Ao chegar em Las Vegas para participar de uma convenção literária, Sewanee passa uma noite animada com um estranho. Quando volta para casa, descobre que uma das autoras de romance mais amadas do mundo queria que ela narrasse seu último livro, fazendo par com Brock McNight, a voz mais popular - e reservada do mercado, e logo aceita a proposta. Logo que começa o trabalho sob seu antigo pseudônimo, ela e Brock criam uma conexão real, e em pouco ela recupera a capacidade de sonhar.

7. Box Trilogia Princesa das Cinzas, de Laura Sebastian: https://amzn.to/46G6eLa

Esse box contém os três volumes da trilogia Princesa das Cinzas, uma fantasia épica sobre um trono cruelmente roubado, e uma garota que luta para recuperá-lo para seu povo. Uma heroína apaixonante destinada a ser rainha!

8. Kit Nunca Jamais, de Colleen Hoover e Tarryn Fisher: https://amzn.to/3rJXyom

Charlize Wynwood e Silas Nash são melhores amigos desde pequenos. Mas, agora, são completos estranhos. O primeiro beijo, a primeira briga, o momento em que se apaixonaram… todas as recordações desapareceram, e nenhum dos dois tem ideia do que aconteceu e em quem podem confiar. No decorrer dos acontecimentos dessa série, Charlize e Silas precisarão mergulhar a fundo em seu passado para descobrir quem são.

