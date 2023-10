10 livros de autoajuda para garantir na Mega Oferta da Amazon

Confira dicas de obras em oferta e escolha suas favoritas

Se você está procurando livros incríveis de autoajuda para garantir na estante, não pode perder essas dicas! Preparamos uma lista com 10 obras que estão disponíveis na Mega Oferta da Amazon e que você precisa conhecer.

Confira nossas dicas de livros de autoajuda em oferta e escolha seus favoritos:

1. Mais esperto que o diabo, de Napoleon Hill

Quem é o Diabo? Onde ele habita? Quais são as suas principais armas mentais? De que forma ele influencia no dia a dia? Essas e muitas outras perguntas são respondidas nesta obra por Napoleon Hill, que tem como objetivo ajudar o ser humano a descobrir o seu real potencial, desvendando armadilhas mentais que os homens e mulheres criam para si mesmos.

2. Assuma o controle das suas telas, de Fabio Nudge Pereira

Todos os dias, somos bombardeados por informações de todos os lados, e essa sobrecarga pode levar à distração, falta de foco e dificuldade na tomada de decisões. Neste livro, Fabio Nudge mostra que as telas não são nossas inimigas, e sim verdadeiras aliadas se utilizadas com parcimônia. Assim, você aprenderá a identificar se tem uma relação saudável (ou não) com a tecnologia, fazer um detox das redes, criar hábitos saudáveis, destravar crenças limitantes e muito mais.

3. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie

Com histórias, exemplos práticos e ótimos conselhos, este livro é perfeito para quem deseja criar bons vínculos, se tornar mais persuasivo, deixar uma marca positiva e inspirar os outros com gentileza.

4. A coragem de não agradar, de Ichiro Kishimi e Fumitake Koga

Ao longo de cinco noites, um jovem e um filósofo discutem temas como autoestima, raiva, autoaceitação e complexo de inferioridade. Aos poucos, fica claro que libertar-se das expectativas alheias e das dúvidas que nos paralisam é fundamental para encontrar a coragem.

5. Talvez você deva conversar com alguém, de Lori Gottlieb

Combinando histórias reunidas a partir de sua trajetória como terapeuta e sua própria experiência como paciente, Lori Gottlieb oferece um relato afetuoso, leve e comovente sobre a universalidade das nossas perguntas e ansiedades. Uma jornada emocionante de autodescoberta.

6. A psicologia financeira, de Morgan Housel

Abordando a gestão financeira de maneira inédita, Morgan Housel apresenta, neste livro, casos de sucessos e fracassos de investidores, que demonstram a importância do fator psicológico no gerenciamento das finanças, oferecendo aprendizados para administrar e fazer o dinheiro render em busca de um grande objetivo: ser feliz.

7. Nação dopamina, de Dra. Anna Lembke

Neste livro, Dra. Anna Lembke, psiquiatra e professora da Universidade Stanford, explora as novas e empolgantes descobertas científicas que explicam por que a busca incansável do prazer gera mais sofrimento do que felicidade - e o que podemos fazer a respeito.

8. Os segredos da mente milionária, de T. Harv Eker

Se suas finanças andam na corda bamba, talvez seja hora de refletir sobre o que T. Harv Eker chama de “o seu modelo de dinheiro”. Neste livro, o autor mostra como substituir uma mentalidade destrutiva pelos “arquivos de riqueza”, 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das demais pessoas, além de ensinar um método eficiente de administrar o dinheiro.

9. O homem mais rico da Babilônia, de George S. Clason

Baseando-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônios, George S. Clason mostra soluções sábias e atuais para evitar a falta de dinheiro, como não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro, assegurar uma renda para o futuro e muito mais.

10. Hábitos atômicos, de James Clear

Nesta obra, James Clear, um dos mais expoentes especialistas na criação de hábitos, revela estratégias práticas que ensinarão como criar bons hábitos, abandonar os maus e fazer pequenas mudanças de comportamento que levam a resultados impressionantes.

