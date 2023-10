10 livros best-seller para garantir na Mega Oferta da Amazon

Confira obras que estão entre as mais vendidas e com desconto no site

A Mega Oferta está acontecendo com tudo no site da Amazon e reunindo milhares de descontos nas mais diversas categorias do site para membros Prime! E para te ajudar a ficar por dentro dos melhores descontos, preparamos uma lista com 10 livros best-seller que você não pode deixar de garantir na sua estante. E tem de tudo: romance, suspense, autoajuda e muito mais!

Para ter acesso às ofertas, basta se tornar um assinante Prime da Amazon. Por apenas R$14,90 por mês, você garante promoções exclusivas, frete grátis na compra de produtos elegíveis e acesso a serviços incríveis, como Prime Video, Amazon Music, Prime Reading e muito mais!

Confira nossa seleção e escolha seus favoritos:

1. Imperfeitos, de Christina Lauren: https://amzn.to/403U50J

Olive se sente como a gêmea azarada da casa, já que nada dá certo na sua vida profissional e amorosa. Mas parece que o jogo vira quando sua alergia a frutos do mar a protege de um desastre, já que todos os convidados da festa de casamento da irmã sofrem de intoxicação alimentar… menos ela e Ethan, o irmão do noivo e seu “inimigo mortal”. Diante dessa situação, a irmã de Olive propõe que os dois aproveitem a viagem de lua de mel, que não é reembolsável. Agora, dividindo a mesma suíte, Olive e Ethan acabam caindo em uma mentirinha que vai crescendo de forma inimaginável, e tudo pode mudar entre eles.

Reprodução/Amazon

2. É assim que acaba, de Colleen Hoover: https://amzn.to/3ZKOD2B

Lily é uma jovem que se mudou de uma cidade do Maine para Boston, se formou em marketing e abriu a própria floricultura. E é em um dos terraços de lá que conhece Ryle, um neurocirurgião confiante, teimoso e com grande aversão a relacionamentos, mas que se sente atraído por ela. Quando os dois se apaixonam, Lily se vê em meio a um relacionamento turbulento, que não é o que ela esperava.

Reprodução/Amazon

3. A biblioteca da meia-noite, de Matt Haig: https://amzn.to/48NtusE

Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente, e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido.

Reprodução/Amazon

4. A psicologia financeira, de Morgan Housel: https://amzn.to/48Nw9lQ

Abordando a gestão financeira de maneira inédita, Morgan Housel apresenta casos de sucessos e fracassos de investidores que demonstram a importância do fator psicológico no gerenciamento das finanças, oferecendo aprendizados para administrar e fazer o dinheiro render em busca do grande objetivo de todos: ser feliz.

Reprodução/Amazon

5. Tudo é rio, de Carla Madeira: https://amzn.to/3PNlz5Y

Com uma narrativa madura, precisa, delicada e poética, esse romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma tragédia, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso.

Reprodução/Amazon

6. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie: https://amzn.to/3PGE0cc

Partindo do princípio de que é preciso se interessar genuinamente por aqueles com quem interagimos, esse livro traz saborosas histórias, exemplos práticos e conselhos para quem deseja criar bons vínculos, se tornar mais persuasivo, deixar uma marca positiva e inspirar os outros com energia e gentileza.

Reprodução/Amazon

7. Talvez você deva conversar com alguém, de Lori Gottlieb: https://amzn.to/48Kzn9M

Combinando histórias reunidas a partir de sua trajetória como terapeuta e sua própria experiência como paciente, Lori Gottlieb oferece um relato afetuoso, leve e comovente sobre a universalidade de nossas perguntas e ansiedades. Uma jornada emocionante de autodescoberta.

Reprodução/Amazon

8. Os sete maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid: https://amzn.to/3QcUydG

Lendária estrela de Hollywood, Evelyn Hugo sempre esteve sob os holofotes - seja estrelando em uma produção vencedora do Oscar, protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido. Agora, prestes a completar oitenta anos e reclusa em seu apartamento no Upper East Side, a atriz decide contar sua própria história com uma única condição: que Monique Grant, jornalista iniciante, seja sua entrevistadora. Ao embarcar nessa empreitada, a repórter começa a se dar conta de que nada é por acaso.

Reprodução/Amazon

9. A hipótese do amor, de Ali Hazelwood: https://amzn.to/3Q8OQsX

Olive Smith, aluna do doutorado em Biologia da Universidade Stanford, acredita na ciência e não no amor. Depois de sair algumas vezes com Jeremy, percebe que sua melhor amiga gosta dele e decide juntá-los. Para mostrar que está feliz com a situação, inventa um namoro de mentira com o primeiro homem que vê pela frente: Adam Carlsen, um jovem professor de prestígio, que decide levar a farsa adiante. De repente, seu pequeno experimento parece perigosamente próximo da combustão.

Reprodução/Amazon

10. A hora da estrela, de Clarice Lispector: https://amzn.to/3LTxQ7Q

Macabéa é uma mulher miserável, que mal tem consciência de existir. Depois de perder seu único elo com o mundo, uma velha tia, ela viaja para o Rio de Janeiro, onde decide recomeçar a vida. Lá, apaixona-se por Olímpico de Jesus, um metalúrgico nordestino, que logo a trai com uma colega de trabalho. Desesperada, consulta uma cartomante, que lhe prevê um futuro luminoso. Essa obra é um romance sobre o desamparo a que, apesar do consolo da linguagem, todos estamos entregues.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy