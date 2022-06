Marcella Rica e Vitória Strada relembram momentos especiais na Parada LGBTQIA+

Em clima de nostalgia, Marcella Rica e Vitória Strada postam registros inéditos no evento do Orgulho

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 10h29

A Parada do Orgulho LGBTQIA+ pode ter acontecido no último domingo, 19, mas o propósito celebrado na data prevalece.

Inclusive, na quarta-feira, 22, Marcella Rica (30) e Vitória Strada (25) parecem ter acordado nostálgicas e decidiram relembrar um pouco do que viveram na Avenida Paulista.

No Instagram, as duas, que estão noivas desde 2021, publicaram uma sequência de cinco fotos e um vídeo feitos durante o evento.

Entre os cliques há cliques do casal em cima do trio-elétrico e registros da multidão com faixas e bandeiras arco-íris.

“True colors shining through…”, começaram na legenda do post. O que quer dizer: “Cores verdadeiras brilhando através”.

“3 milhões de corações colorindo a paulista. Juntes somos mais fortes”, escreveram em seguida. A atriz e a cantora também colocaram as hashtags ‘Orgulho’ e ‘amor é amor’ ao final.

Confira as imagens inéditas de Marcella Rica e Vitória Strada na Parada do Orgulho LGBTQIA+: