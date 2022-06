Ivan Baron e Thelma Assis falam sobre a importância da Parada LGBTQIA+: ''Não ter vergonha de ser quem você é''

A convite de Luísa Sonza, Ivan Baron e Thelma Assis participam da Parada LGBTQIA+ de São Paulo e falam sobre a importância do evento

Redação Publicado em 19/06/2022, às 15h14

Ivan Baron e Thelma Assis foram convidados pela cantora Luísa Sonza para acompanhá-la no trio elétrico, na maior Parada LGBTQIA+ do mundo, que acontece neste domingo, 19, na Avenida Paulista, zona central de São Paulo.

Conhecido como influencer da inclusão, Ivan Baron falou sobre sua idolatria pela cantora, além de falar sobre a representatividade das pessoas com deficiência no evento. “Sou muito fã da Luísa, não só como cantora e sim como ARTISTA completa, ela nessa nova geração da música representa mudança e empoderamento. Acredito que essa Parada vem com esse objetivo também, não ter vergonha de ser quem é e se orgulhar de si mesmo, fora que de alguma forma eu estarei representando as pessoas com deficiência, mostrar que nós podemos acontecer”, comentou ele.

Para a médica anestesiologista, influenciadora digital e apresentadora, o evento reafirma a existência da comunidade LGBTQIAP+ e suas reivindicações. “A parada é uma forma de trazer o tema ao horário nobre, às primeiras páginas dos jornais, reafirmar a existência da comunidade na sociedade e escutar as suas reivindicações. Não é apenas festa, mas também manifestação social, política. Se tem trio, música, pessoas dançando na rua é porque alegria e felicidade são também necessidades de sobrevivência, não deixam de ser uma luz de esperança por tempos mais igualitários”, afirmou a ex-BBB.

Após dois anos do evento acontecendo de forma virtual, devido à pandemia de Covid-19, a Parada está de volta às ruas trazendo como mote o tema político dos últimos anos “VOTE COM ORGULHO”, referência às eleições que serão realizadas em outubro deste ano. A estimativa é que 18 trios elétricos cruzem a avenida Paulista neste domingo, a partir das 12h.