Instagram e Multishow lançam série que aborda a importância da rede de apoio para a comunidade LGBTQIAP+

Apresentada por João Luiz Pedrosa, a série #OrgulhoFamília traz relatos de criadores de conteúdo nas redes sociais sobre a construção de suas próprias famílias, mostrando que o amor LGBTQIAP+ é possível

André Luiz Freitas Publicado em 29/06/2022, às 10h31

Para continuar a promover conversas significativas sobre Orgulho que sigam além do mês de junho, o Multishow e o Instagram lançam #OrgulhoFamília, uma série de seis episódios que viverá no perfil do canal.

Nela, o professor e ex-BBB João Luiz Pedrosa entrevista criadores de conteúdo LGBTQIAP+ que contam as histórias da família que eles escolheram, que são tão família quanto as de sangue. Ao compartilharem mais de suas vidas dentro e fora do Instagram, esses criadores estão ajudando milhares de pessoas, especialmente os mais jovens, a criar novas referências do que família significa.

Os episódios subirão no perfil do Multishow no Instagram em dois dias da semana, às terças e quintas-feiras, a partir desta terça-feira, 28. Prepare-se para conhecer as histórias inspiradoras de Alina Durso,Hello Bielo, Lucas Rangel, Lunna Montyy, Ryane Leão, Erika Fernandes e Roberto Bete, ao lado de seus namorades, lovers, amigues e quem mais compõe suas famílias do coração, mostrando que amor e famílias LGBTQIAP+ existem e são tão possíveis quanto qualquer outra configuração familiar.

Para o apresentador João Luiz Pedrosa, além de inspirar quem está se descobrindo, os criadores de conteúdo ajudam a quebrar preconceitos: “Até pouco tempo atrás, a gente não via famílias LGBTQIAP+ em lugar nenhum, nem na televisão, nem na internet e isso sempre passou a ideia de que era algo impossível pra nós. Pra mim foi emocionante demais estar à frente do Orgulho Família, as histórias me tocaram de uma maneira muito única. Acho que é tudo que o público precisa nesse momento. É inspirador!”, conta.

Na estreia, João bate um papo com a modelo e dançarina Lunna Montyy e as duas pessoas mais importantes da sua vida: a Dona Denísia, que é sua mãe de sangue, e Evylin, sua filha do coração. Lunna fala sobre a importância de dar suporte emocional e estrutural para mulheres trans e travestis.

A série conta com o apoio de instituições especializadas em apoio à comunidade LGBTQIAP+, como a TODXS (@todxsbrasil), ONG educativa de empoderamento da comunidade LGBTI+, e a Aliança Nacional LGBTI+ (@aliancalgbti+), rede brasileira voltada à promoção e defesa dos direitos humanos e da cidadania, em especial a comunidade LGBTI+.

“Queremos que os jovens possam se expressar de forma autêntica no Instagram e que, ao lado de pessoas que compartilham de experiências similares, formem verdadeiras comunidades de apoio dentro da nossa rede”, comenta Priscila Pagliuso, gerente de comunicação do Instagram na América Latina. “Estamos in love com a nova temporada do #OrgulhoFamília, e com a história desses criadores de conteúdo incríveis que inspiram milhares de jovens falando sobre aceitação, amor e possibilidades de futuro para a comunidade LGBTQIAP+”, completa.

O Multishow, que tem uma conexão muito forte com o público jovem, aposta no sucesso da série. “Poder usar nossas redes para amplificar o alcance desse projeto, expandindo não só o público, mas também extrapolando a conversa para além do Dia do Orgulho, é muito relevante”, comemora Jorge Carrasco, gerente de estratégia digital do Multishow. Para o porta-voz, Orgulho Família tem tudo a ver não só com o conteúdo, mas com a missão da marca. “A série vai totalmente ao encontro do nosso objetivo, que é levar diversão e leveza para a vida das pessoas, mas sempre com propósito. Estamos trazendo esse tema tão necessário, que é a família em todas as suas configurações, por meio de um conteúdo que vai gerar identificação em quem assistir”, finaliza Carrasco, que como uma liderança gay do Multishow sente ainda mais orgulho de fazer parte do projeto.