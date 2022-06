Giovanna Antonelli relembra par romântico com Tainá Müller ao comemorar o Dia do Orgulho LGBTQIAP+

A atriz Giovanna Antonelli postou um vídeo com vários momentos de Clara e Marina na novela 'Em Família'

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 19h17

Giovanna Antonelli(46) usou as redes sociais para falar sobre o Dia do Orgulho LGBTQIAP+, celebrado nesta terça-feira, 28.

No Instagram, a atriz publicou um vídeo com vários momentos de Clara, sua personagem na novela Em Família, da TV Globo. No folhetim, ela fazia par romântico com Tainá Müller (40), que interpretava Marina.

"Eu fico muito feliz de poder mostrar o amor de todas as formas com minhas personagens! Tenham orgulho de amar quem vocês quiserem! #diadoorgulholgbtqia", afirmou a artista na legenda da publicação.

Os fãs vibraram com a representatividade das personagens. "Grande artista! Obrigada pela grande representação", afirmou uma seguidora. "Foi tão lindo ver esse casal na novela", escreveu outra. "Amo todas suas personagens! Mas essa é incrível demais e de uma força e de um orgulho. Obrigado por representa nossa classe", falou uma fã.

Confira a publicação de Giovanna Antonelli: