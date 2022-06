Após comparecer à Parada LGBT, Brunna Gonçalves mostra seu look e agradece pelo carinho

Esposa de Ludmilla publica sequência de registros no trio-elétrico durante a Parada do Orgulho LGBT

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 14h46

Diversos famosos deram pelo menos uma passadinha na Avenida Paulista, no último domingo, 19, para celebrarem a Parada do Orgulho LGBT.

Ludmilla (27) realizou um show durante o evento e é claro que Brunna Gonçalves (30) não deixou de acompanhar a esposa.

Depois de curtir o dia com muita música e amor, a influenciadora digital usou seu Instagram para mostrar um pouco do que rolou.

Ela publicou uma sequência de dois registros: uma foto de seu look arrasador e um vídeo no qual é possível ver uma multidão ovacionando a ex-participante do BBB 22.

“Ainda em êxtase com o dia de hoje! Foi lindo, São Paulo. Obrigada por tanto carinho, gente”, escreveu a gata na legenda.

Não demorou para que a cantora deixasse um comentário se derretendo pela esposa. “A mulher mais linda que eu já vi”, afirmou. E, ela não foi a única. “Perfeita”, “maravilhosa”, “gata”, “zero defeitos”, “deusa”, “amei o look”, “você é muito preciosa” e “arrasando como sempre”, disseram alguns fãs.

Veja os registros de Brunna Gonçalves na Parada do Orgulho LGBTQIA+: