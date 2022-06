Ana Maria Braga celebra o Dia do Orgulho LGBTQIAP+: ''Ter orgulho de ser quem se é''

Durante o 'Mais Você', apresentadora Ana Maria Braga celebra o 'Dia do Orgulho LGBTQIAP+'

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 11h40

A apresentadora Ana Maria Braga (73) usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 28, para celebrar um dia importante de muita força!

Repleta de cores, a artista global celebrou o Dia do Orgulho LGBTQIAP+ durante o programa Mais Você. Nos bastidores, a loira aproveitou a data para falar sobre o amor, as cores e a importância de ser quem você é.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cozinheira posou com um bolo e uma caneca simbolizando a bandeira da causa social e refletiu: "Feliz dia do orgulho! Ter orgulho de ser quem se é, mesmo num país que não aceita, no país que mais mata membros da comunidade LGBTQIAP+! Celebremos o orgulho e o amor em todas as formas", escreveu a apresentadora.

Ana Maria Braga celebra o 'Dia do Orgulho LGBTQIAP+' no 'Mais Você':

Dia do Orgulho LGBTQIAP+:

O Dia 28 de Junho é considerado como Dia do Orgulho LGBTQIAP+ em homenagem à Rebelião de Stonewall Inn ocorrida no mesmo dia, em 1969. Na época, houve revolta contra invasões da polícia de Nova York a bares que eram frequentados por gays. Estes sofriam diversas violências praticadas pelas autoridades.