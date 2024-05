Originária de Manaus, Sheila Cintas cuida da autoestima feminina

Marca é sucesso entre as mulheres e exporta produtos para América Latina, Europa e Estados Unidos

A maternidade mudou a vida da empresária Sheila Carvalho em todos os sentidos. Com as alterações no corpo, a baixa autoestima, uma cinta modeladora a fez ter ideia de negócio que a transformou numa mulher de sucesso em Manaus, no Amazonas. A fórmula deu tão certo que hoje ela exporta para mais de 10 países.

“Eu não conseguia gostar de mim. Foi quando veio a ideia de trabalhar com produtos que melhorassem a autoestima. Quando eu coloquei uma cinta modeladora, eu vi que aquilo me ajudava”, afirma.

Sua marca emprega mais de 50 pessoas diretamente e duas mil revendedoras. “Nossa proposta é oferecer inovação, com alto poder de compressão, que redesenham a silhueta, corrigem a postura e ajudam a manter a elegância no dia a dia. Entre as peças há aquelas que podem ser combinadas com roupas do cotidiano, mas também trajes de banho”, revela.

Para construir essa empresa, Sheila começou com R$ 500 emprestados da mãe. “Iniciei pela rede social de uma forma barata e fui envolvendo pessoas conhecidas na cidade. Com o tempo, percebi que tinha oportunidade de aumentar os ganhos, com as clientes querendo customizar as peças. Comprei três máquinas de costura e contratei costureiras”, conta.

Ela decidiu, então, buscar conhecimento sobre o processo de expansão e gestão financeira do negócio. “Tudo que eu pegava investia na fábrica. Assim, aumentamos nossa linha de produção. Hoje fazemos de sete a 10 mil peças por mês”, completa.

Sheila Cintas lança coleções com frequência, antenada na moda mundial, e tem linhas fitness produzidas com tecido inteligente. A marca reúne cerca de 310 mil seguidores no Instagram.

Instagram: @sheilacintas