Zoe Sato dá show de fofura em vídeo com a cachorrinha e Sabrina Sato se derrete

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou um vídeo fofíssimo da filha Zoe com a cachorrinha da família, Coco

Sabrina Sato (41) resolveu derreter o coração dos seus seguidores ao relembrar o primeiro encontro da filha, Zoe (3), com a cachorrinha da família, Coco.

No perfil do Instagram, a mamãe coruja compartilhou o vídeo da herdeira conhecendo o animalzinho e comentou sobre a parceria entre as duas desde então.

"O primeiro encontro desse grande amor a gente nunca esquece. Que amizade linda da ZoZo com a Coco", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores da família se encantaram com o registros. "Que amor", "Que fofura meu Deus", "Amizade verdadeira", "Ahhh gente como eu amo", dispararam eles.

