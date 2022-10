Wanessa Camargo curte dia na piscina ao lado dos filhos: "Amor maior que eu"

A cantora Wanessa Camargo aproveitou o dia de sol na companhia dos dois filhos, José Marcus e João Francisco

CARAS Digital Publicado em 08/10/2022, às 14h01

Wanessa Camargo (39) aproveitou o dia ensolarado na companhia dos filhos, José Marcus (10) e João Francisco (8), frutos de sua relação com o empresário Marcus Buaiz (43), de quem se separou em maio deste ano após 17 anos.

Em seu perfil no Instagram, neste sábado, 8, a cantora compartilhou alguns cliques em que aparece na piscina curtindo o sol com os herdeiros. Nas imagens, a artista aparece usando uma roupa de banho rosa, óculos escuros e com os cabelos preso.

Na legenda da publicação, Wanessa aproveitou para se declarar para José e João. "Amor maior que eu", se derreteu a famosa, acrescentando um emoji com corações.

As fotos da cantora com os filhos encantou os seguidores. "Tão lindos. Eles já estão enormes", disse uma seguidora. "Que amor", se derreteu outra. "Perfeitos. Que Deus abençoe", falou uma internauta. "Que lindos. Que Deus abençoe sempre vocês", falou uma fã.

Confira as fotos de Wanessa com os filhos:

Wanessa reage à declaração de Dado

A cantora Wanessa morreu de amores após receber declaração do ator Dado Dolabella (42), com quem está namorando. O artista usou suas redes sociais para publicar alguns vídeos de um ensaio da amada, e ela não conteve a emoção.

