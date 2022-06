Viúvo de Paulo Gustavo se derrete ao postar lindo clique com os filhos: ''Meus amores da vida!''

Médico Thales Bretas divide lindo clique com os filhos, Gael e Romeu, frutos de seu relacionamento com Paulo Gustavo, que faleceu ano passado

O papai babão Thales Bretas (33) encheu seu feed de amor ao compartilhar uma foto em família!

No domingo, 12, o médico passou o Dia dos Namorados na companhia dos herdeiros Gael e Romeu, de dois anos de idade, frutos de seu casamento com o ator Paulo Gustavo (1978 - 2021).

No Instagram, o dermatologista posou agarradinho com os pequenos no colo em um balanço e declarou seu amor pelos filhos com o humorista, que faleceu ano passado, vítima de complicações da covid-19.

"Meus amores da vida!", declarou Thales Bretas ao legendar o post, usando emojis de corações coloridos.

"Lindos! Esse é o amor maior do mundo!", "Muita luz nessa família", "Quanta lindeza", "Um amor puro", "Linda família! Muito amor em uma foto só. PG eterno", disseram os seguidores nos comentários da publicação.

Thales Bretas exibe momento da rotina com os filhos

Recentemente, Thales Bretas exibiu um momento real da rotina com os filhos. O dermatologista postou um registro da câmera do quarto dos herdeiros durante a hora do sono e esbanjou amor ao mostrar que eles dormem fazendo carinhos. "De volta à programação normal... Cada hora um faz carinho no outro pra dormir", disse ele.

