Virginia Fonseca se diverte com suas filhas em manhã de brincadeiras

Em uma manhã deliciosa, Virginia Fonseca se diverte com suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, ao arranjar uma atividade legal para as pequenas

Nesta quinta-feira, 30, a influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores uma manhã encantadora que dividiu com suas filhas Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. Juntas, as três tiveram um dia super divertido com direito a brincadeiras de botar a mão na massa para brincar.

No perfil oficial das pequenas no Instagram, as duas apareceram sujas de tinta da cabeça aos pés. Com maria chiquinha no cabelo, carinha de sono e muita fofura em sua roupa estampada com morangos, Maria Flor deu bom dia aos seus seguidores.

Logo em seguida, Maria Alice apareceu acompanhada de um amiguinho, enquanto colocava a mão na massa. Com a roupa igual de sua irmã caçula, a primeira herdeira de Zé Felipe surgiu com um pincel na mão enquanto pintava um desenho. "Bom dia pessual, já brincando com meus amiguinhos no parquinho", disse a foto compartilhada nos stories.

Confira os registros:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca conta curiosidades sobre a reforma de sua mansão

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão reformando o futuro lar de sua família. O casal terá uma linda mansão para eles e suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, em Goiânia. E na última quarta-feira, 29, os dois visitaram a obra do imóvel e aproveitaram para contar algumas curiosidades aos seus seguidores.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a loira mostrou em detalhes as mudanças que estão sendo feitas no local e chocou seus seguidores. Segundo ela, o piso da casa é tão pesado que precisa de 5 pessoas e uma roda para conseguir movê-lo.

A musa também contou que nos banheiros de suas filhas, o casal optou por um mármore com detalhes em rosa para a decoração. Ela ainda disse que ambos os banheiros serão exatamente iguais, para não gerar brigas entre as meninas no futuro. O casal terá banheiros separados, ambos com uma sauna exclusiva para cada um.

A área externa da casa terá uma piscina enorme, de 35m² e 150 mil litros de água. Ela também dará acesso a uma área de lazer por meio de uma longa escada, que leva para uma lareira, ofurô que cabe 12 pessoas, academia, adega climatizada, salão de beleza, sala de massagem, banheiro para banhos pós-treino e sauna. Por fim, Virginia também revelou que a casa também terá um elevador interno.

Na legenda da publicação, a influenciadora contou que ainda falta muito para a mudança. "Ainda faltam alguns meses para finalizar, mas já quis contar para vocês algumas curiosidades que acredito que alguns não saibam ainda", disse ela.