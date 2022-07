Virginia Fonseca compartilha clique fofo da filha Maria Alice

A influenciadora Virginia Fonseca, grávida do segundo filho, compartilhou um clique da pequena Maria Alice

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 20h35

Nesta segunda-feira, 4, Virginia Fonseca compartilhou em seu Instagram uma foto de sua filha Maria Alice.

Na foto, a primeira filha de Virginia e do cantor Zé Felipe aparecia deitada com uma camiseta rosa e calça roxa. “A mais linda do mundo”, elogiou a mãe da menina na legenda de sua postagem.

Os seguidores de Virginia adoraram o clique da pequena Maria Alice! Uma fã comentou: “Perfeita”. E outra seguidora elogiou: “Parece uma boneca”.

Recentemente, o cantor Zé Felipe também publicou um clique muito fofo segurando Maria Alice em seus braços.

Confira aqui o post de Virginia!