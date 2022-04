Vinicius Martinez se emociona ao falar do impacto que o futebol tem na vida de Davi Lucca e Valentin

Reflexivo! Vinicius Martinez comenta sobre a relação do esporte em sua vida e nas do enteado e do herdeiro

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 15h21

Não é segredo para ninguém que Vinicius Martinez (27) é um paizão!

O empresário faz questão de sempre usar as redes para celebrar as pequenas vitórias de seu enteado e de seu filho.

E, foi isso que rolou nesta terça-feira, 19.

Reafirmando o impacto que o futebol tem na vida dele, de Carol Dantas (28), de Davi Lucca (10) e de Valentin (2), ele fez uma linda reflexão no Instagram.

“O futebol é f*da. E olha que nunca imaginei o quão grato eu seria com ele pelos caminhos que a vida nos levou, nos ofereceu, nos abençoou. Cabe a nós, desfrutar. Talvez, bastaria falar que um estádio é o único lugar onde o Valentin fica parado por 45 minutos. Quieto. Vibrando. E quem conhece sabe…Me faz lembrar das reações dos inúmeros desenhos que via com meu melhor amigo, meu irmão”, começou na legenda.

É claro que ele não pode deixar de citar Neymar Jr (30) em seu texto: “Não é comparar, mas trazer luz para o poder das paixões na vida das crianças, da mesma forma que quando o Neymar faz gol, o Valentin além de comemorar com seu irmão, com nós, ele treme. Treme de pura emoção em ver o que ele passou a amar com uma intensidade que nem eu quando jogava tinha. Depois de dias sem fazer xixi na calça, até voltou a fazer, não podia perder 1 segundo de bola e de admiração por seu super-herói quase que particular. Por essas e outras, que guardamos em família todas as certezas, sem a menor preocupação de ter que provar o quanto a nossa união tornou tudo isso especial, assim como todo e cada detalhe que torna isso de fato diferente”.

“Não que sejam segredos, basta olhar pra ver o quanto somos sorrisos. Plurais! Esses detalhes, todos, fogem de resultado, troféus, tendo muito claro que eles são importantes na vida de qualquer pessoa e nós vamos atrás como pudermos, mas, se você é um atleta e crianças te veem como super-herói, bingo! E não venha me dizer quem deve ou não deve ‘vestir a capa’. Escolhemos a dedo, e na certeza de que ninguém nunca vai te-los igual a nós. Nós. Muito nós! E quem é nós, sabe. Primeiro é Deus, depois nossa família. E a nossa, entre familiares e amigos que faço questão de colocar no mesmo andar, é um pouco maior do que parece. Sorte a nossa! Mais uma vez! Se é que é sorte… E não é!”, continuou o gato.

“Me deu vontade de falar. Às vezes é tanta felicidade e certas respostas, que precisamos pelo menos colocar pra fora em um cenário e contexto mundial que poderia estar tão melhor… Mais leve, que seja. Ético. Enfim, falei tanto do Tintin nesse texto, mas, na verdade, quem me fez ‘tremer’ igual ele e escrever isso foi o Davi e suas palavras sobre seus últimos dias, palavras as quais não posso e nem quero te contar. É a nossa vida! É o nosso vestiário! Aqui ninguém toca”, disse ao final.

Para ilustrar o post, Vini usou uma sequência de três registros: uma foto na qual ele e os meninos apareceram no estádio e dois vídeos do caçula torcendo.

Veja os registros de Vinicius Martinez, Davi Lucca e Valentin assistindo futebol: