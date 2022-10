Titi e Bless curtem mergulho no lago no rancho da família Ewbank-Gagliasso: ''Lindos''

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso publicaram fotos dos filhos, Titi e Bless, se divertindo no rancho da família

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 13h40

A família Ewbank-Gagliasso está curtindo mais uma temporada no rancho da família e, desta vez, a criançada aproveitou o clima quente no lago. Titi (9) e Bless (7) foram fotografados pelos pais corujas e arrancaram elogios dos seguidores.

Os filhos de Giovanna Ewbank (36) e Bruno Gagliasso (40) fizeram um passeio de stand up paddle e posaram para a câmera dos atores.

"Dia de bagunça no lago...", escreveram eles na legenda da publicação feita no Instagram da propriedade.

Os admiradores se impressionaram com a beleza e o tamanho dos irmãos. "Nossa como as crianças cresceram!! A Titi está uma mocinha!! Muito lindos os filhos de vcs", "Eu preciso enaltecer a beleza que Titi e Bless", "A perfeição esses dois", dispararam eles.

BRUNO GAGLIASSO FLAGRA ZYAN EM CONTATO COM A NATUREZA

Bruno Gagliasso (40) divertiu os seguidores ao falar do filho caçula, Zyan (2), fruto do seu relacionamento com Giovanna Ewbank (36). O ator registrou o herdeiro em contato com a natureza no rancho da família e encantou.

Nas imagens, o pequeno escala e desce rolando uma ladeira de terra no local e se diverte. "'Tão lindo, parece um anjinho' foi o que todos disseram… Sigo em dúvida se sou pai de um Taz, um dinossauro ou uma criança", brincou o artista na legenda da publicação.

