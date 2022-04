Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar Manuella em seu veículo de brinquedo

Apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou foto da herdeira caçula brincando e encantou com tanta fofura

CARAS Digital Publicado em 16/04/2022, às 16h34

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) encantou com mais um clique da filha caçula em sua rede social!

Neste sábado, 16, a esposa de César Tralli (59) mostrou a herdeira dele, Manuella(2), brincando toda sorridente e esbanjou muita fofura para os internautas.

"Bom dia", desejou a apresentadora do Hoje em Dia na legenda do registro em que a pequena apareceu toda feliz no momento.

Nos comentários, os seguidores babaram com o charme e simpatia de Manuella. "Linda", elogiaram vários. "Princesinha", disseram outros.

Ainda no último final de semana, Ticiane Pinheiro fez um almoço de Páscoa antecipado e encantou ao mostrar as filhas de coelhinhas.

Veja o clique da filha de Ticiane Pinheiro brincando: