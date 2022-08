Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar a filha caçula na escolinha

Apresentadora Ticiane Pinheiro registrou momento de Manuella na escolinha e encantou

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 13h16

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) aproveitou esta quinta-feira, 25, de folga no trabalho para acompanhar a filha caçula, Manuella (3), na escola. Na rede social, ela registrou o momento e encantou.

Ao lado de coleguinhas do colégio, a herdeira de César Tralli (51) apareceu de uniforme e cabelo preso com um enfeite de pompom mexendo em um mural com fotos.

Mãe coruja, Ticiane Pinheiro acompanhou o momento da pequena e fez questão de tirar uma foto para exibir em seus stories. "Escola", exibiu o aprendizado da garota.

Ainda no último final de semana, a apresentadora impressionou ao exibir detalhes de como foi a festa para os 13 anos da filha mais velha, Rafaella Justus. Em um espaço de alto padrão em São Paulo, a loira celebrou o aniversário da primogênita com um evento temático deslumbrante.

Ticiane Pinheiro revela término com César Tralli e desistência de inseminação artificial

Nas últimas semanas, Ticiane Pinheiro participou do Podcast PODDELAS e fez revelações sobre sua vida pessoal. Durante a conversa, a apresentadora relembrou como conheceu César Tralli e iniciou um namoro com ele. Ela ainda contou sobre a vez que terminaram sete meses após o jornalista falar que não queria casar e ter filhos.

"Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

No bate-papo, a loira também comentou sobre ter desistido de fazer inseminação artificial para ter um segundo filho com o marido.

"Acho que minha cabeça que bloqueou, porque já tenho duas filhas e além disso acho que você tem que tá muito focada, porque é delicado, é muito coisa que você tem que se dedicar, não tava nessa vibe acho que nunca mais, acho que to bem com as minhas duas", declarou o que sente atualmente.

