Ticiane Pinheiro compartilha vídeo divertido com a filha, Rafa, e encanta os fãs: ''Lindas''

Ticiane Pinheiro faz dublagem de si mesma com a filha, Rafa, e diverte os seguidores

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 12h03

Ticiane Pinheiro (45) arrancou gargalhadas dos seus seguidores ao compartilhar um vídeo super divertido com a filha, Rafa Justus (12).

No feed do Instagram, a apresentadora do Hoje em Dia surgiu dublando a si mesma ao lado da primogênita uma cena icônica de uma das suas entrevistas.

Nas imagens, a artista fala sobre como se comporta antes do seus relacionamentos.

"Eu dublando eu mesma", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores da dupla não deixaram de comentar: "Linda mãe linda filha amo muito", "Eu amei", "Eu não aguento vocês duas", elogiaram.

CONFIRA O VÍDEO DE TICIANE PINHEIRO E RAFA JUSTUS