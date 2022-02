Thales Bretas leva os filhos pra escola e compartilha registro perfeito do momento

Thales Bretas, Gael e Romeu aparecem no caminho da escola em foto super fofa

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 12h45

Com a chegada de fevereiro, as aulas estão voltando e muitos famosos estão mostrando seus herdeiros no primeiro dia na escola.

Nesta terça-feira, 08, foi a vez de Thales Bretas (33) mostrar como foi o back to school com os herdeiros.

Em seu Instagram, o médico publicou um clique muito lindo onde apareceu à caminho da escolinha ao lado de Gael (2) e Romeu (2).

Na imagem, é possível ver os três de costas, cada um dando uma mão para o pai, que carrega duas mochilinhas nas costas. Um dos meninos também está com uma mala.

“Hora de ir pra escola!”, começou na legenda. “Fui intimado a levar uma mochila pra mim também”, brincou ao final.

Não faltaram elogios para os herdeiros de Paulo Gustavo (1978–2021). “Ai meu deus, ai meu deus”, babou Ingrid Guimarães (49). “Que coisa mais fofa”, disse Claudia Raia (55). “Justo!”, riu Fernanda Gentil (35).

Veja a foto de Thales Bretas, Gael e Romeu indo para a escola: