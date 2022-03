Thales Bretas compartilha registros no maior chamego com os filhos e baba: ''Não tem como não amar!''

Médico Thales Bretas mostrou como dorme e acorda todos os dias na companhia dos herdeiros, Gael e Romeu, do casamento com Paulo Gustavo

O médico Thales Bretas (34) encheu seu feed de amor nesta quinta-feira, 31, ao compartilhar momento fofo com os filhos!

O dermatologista, viúvo de Paulo Gustavo (1978 - 2021), encantou os seguidores ao publicar vídeos em que aparece brincando com os herdeiros Gael e Romeu, de dois anos, ainda na cama ao acordar e contou que a hora de dormir também é do mesmo jeitinho, sempre com muito chamego e amor.

Em seu perfil no Instagram, o papai babão se derreteu pelos pequenos, que esbanjaram fofura ao cair na gargalhada com as cócegas e carinhos do médico.

"Durmo e acordo pra isso todo dia! Que delícia! Aumenta o som que quem não curtir não tem coração! Não tem como não amar!", escreveu Thales Bretas ao legendar o post.

Nos comentários, a família recebeu elogios de famosos. "Que amooooooooooor", disse Carolina Dieckmann. "Que delíciaaaaaaaaa", babou Glenda Kozlowski. "Aiiii alegrou meu coração", destacou Angélica. "Aiiii amores amores amoresssss da tia Carol", babaou Caroline Trentini. "Coisa mais linda", comentou Bárbara Paz.

Thales Bretas recorda último final de semana com Paulo Gustavo

Recentemente, Thales Bretas emocionou a web ao relembrar um dos últimos momentos de diversão ao lado do marido, Paulo Gustavo. "Essa lembrança apareceu pra mim no meu celular essa semana, de um ano atrás. Nosso último fim de semana curtindo juntos, como amávamos fazer. Difícil pensar em quantas reviravoltas o mundo dá em apenas um ano… tenho a certeza de que muito felizes fomos pelos anos que soubemos curtir juntos!", disse ele, que completou mais um ano de vida neste mês.

