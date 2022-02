Thaís Vasconcellos relembra cliques em família e se derrete: ''Momentos''

Thaís Vasconcellos fez um post em suas redes sociais lembrando alguns momentos especiais que viveu com a família

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 12h27

Nesta sexta-feira, 25, Thaís Vasconcellos(27) decidiu usar suas redes sociais para lembrar alguns momentos especiais que viveu ao lado da família.

A influenciadora publicou uma série de cliques aleatórios onde ela aparece em diferentes situações com a família, desde fotos fazendo careta com o marido, Ferrugem (33), e com as filhas, Júlia (11), Sofia (4) e Aurora (2), passando por viagens românticas com o amado e até mostrando os bastidores de um trabalho do pagodeiro.

Na legenda, ela se derreteu pelos registros, escrevendo apenas: "Momentos!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeitos!", disse um. "Família linda!", falou outro. "Eu adoro essa família!", escreveu um terceiro.

Uma surpresa especial!

Recentemente, a filha mais velha de Thaís e Ferrugem, Julia, ganhou dos papais uma festa de aniversário supressa super especial para celebrar a chegada dos seus 11 anos de vida.

"SURPRESA! Resolvi a 4 dias atrás fazer uma festa surpresa pra minha filha mais velha, a final não é todo dia que faz 11 anos mesmo falando toda vez que não vou fazer mais festa... E quis organizar um dia do jeito que ela mais ama, com os amigos da escola, família, piscina e muita brincadeira. Nós te amamos filha!", escreveram os papais babões para celebrar esse momento especial com a filha.

Confira os cliques que Thaís Vasconcellos lembrou em suas redes sociais: