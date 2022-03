Thais Fersoza surge rezando em clique com o filho, Teodoro: ''Toda noite por aqui é assim''

Apresentadora Thais Fersoza compartilhou momento fofo com o herdeiro, Teodoro, durante oração

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 08h19

A apresentadora Thais Fersoza (37) encheu seu feed de amor ao postar um momento encantador com o filho, Teodoro (4)!

Na noite de quarta-feira, 30, a artista surgiu pronta para dormir em foto publicada em seu perfil no Instagram, em que aparece fazendo oração.

Na imagem, o caçula da atriz, do relacionamento com Michel Teló (41), posou deitado nas costas da mamãe, na cama, e ela revelou que toda noite é o mesmo chamego.

"Alguma mãe on-line tentando rezar e rezando pro carrapatinho dormir? Quem tá comigo nessa levanta a mão! Toda noite por aqui é assim… e eu amoooo!", escreveu Thais Fersoza na legenda da publicação.

Thais e Teló também são pais de Melinda (5).

Thais Fersoza, Michel Teló e os filhos reproduzem clipe de Maroon 5

Recentemente, Thais Fersoza se divertiu ao lado do marido, Michel Teló, e dos herdeiros, Melinda e Teodoro, ao som de Girls Like You, do Maroon 5! A artista, que integra o time do The Voice+, revelou que o caçula é fã da banda e pediu para que a família recriasse o clipe da música. "O dia em que viramos, a pedido do Teodoro, Maroon 5, a família toda reproduziu o clipe de 'Girls like you' que sempre emociona a mamãe aqui… No caso, ele era o Adam Levine e nós fizemos nossa versão! (risos) Pensa o tanto que foi divertido e o tanto que amamos fazer… Sendo assim, Adam.. Nunca te pedi nada… Vem para o Rio de Janeiro! A família aqui te admira para caramba!", disse ela.

