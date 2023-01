Thais Fersoza se diverte na neve com os filhos, Melinda e Teodoro: "Aventura"

Nas redes sociais, a atriz e apresentadora Thais Fersoza surgiu brincando com os filhos na neve durante viagem em família

Nesta quinta-feira, 19, Thais Fersoza (38) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo da sua viagem em família.

A atriz decidiu abandonar as altas temperaturas do Brasil para curtir a neve ao lado do marido, o cantor Michel Teló (41), e os filhos do casal, Melinda (6) e Teodoro (5), e dividiu um vídeo em que as crianças aparecem brincando na neve e também esquiando.

"'Você quer brincar na neve…' na vida real e com aventura. Lindo ver os pequenos se divertindo e sonhando… Criança é a coisa mais linda que tem", celebrou Fersoza na legenda da publicação, mostrando que os filhos estavam gostando da viagem.

Os fãs ficaram admirados com o vídeo de Melinda e Teodoro brincando na neve. "Que lindos", disse uma seguidora. "Isso é um sonho. Parabéns, família linda. Aproveitem as férias", escreveu outra. "Felicidade defini esse momento de vocês. Lindos", falou uma fã.

Recentemente, Thais derreteu de vez o coração dos seguidores ao compartilhar um vídeo apaixonado ao lado do marido. Em seu Instagram, ela postou um reels em que aparece agarradinha com o cantor Michel Teló em diversos momentos da viagem por Orlando, nos Estados Unidos. "Alguns momentos de alguns dias especiais", se derreteu a artista.

Confira o vídeo dos filhos de Thais Fersoza e Michel Teló brincando na neve:

