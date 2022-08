Thais Fersoza relembra flagra fofíssimo dos filhos: ''Para ter um treco de amor''

Em clima de TBT, Thais Fersoza resgatou um registro dos filhos, Melinda e Teodoro, e encantou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 17h47

Thais Fersoza (38) resolveu derreter o coração dos fãs com o TBT desta quinta-feira, 18. A apresentadora relembrou um flagra fofíssimos dos filhos, Melinda (5) e Teodoro (4), e se derreteu.

Em um boomerang, a mamãe coruja registrou o filho mais novo dando comida na boca da irmã mais velha enquanto ela gravava a cena.

"Agosto de 2019.. ele com 2 anos e ela com 3 anos.. e sim, muitas vezes era isso que acontecia.. ele dava comidinha pra ela e ela pra ele… pra ter um treco de amor né??? #Tbt #TbtFersoza vídeos guardados no rolo da câmera.. que deixam o coração quentinho…", escreveu ela na legenda da publicação.

A fofura dos irmãos foi tamanha que os admiradores lotaram os comentários. "Own que amor", "Coisa mais linda", "Meu deus como são lindos", "Família maravilhosa", dispararam eles.

THAIS FERSOZA MOSTRA DETALHES DO FESTÃO DE ANIVERSÁRIO DOS FILHOS

Thais Fersoza e Michel Teló comemoram o aniversário dos filhos, Melinda e Teodoro, em uma casa de eventos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, 11, aproveitando o clima de tbt a apresentadora recordou alguns detalhes do grande momento.

Em sua rede social, a esposa do cantor compartilhou um vídeo que mostrou momentos antes da festa, quando ela e os herdeiros estavam se arrumando. Deslumbrante, Thais Fersoza exibiu sua maquiagem e seu look impecável: um vestido branco.

