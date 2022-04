Thais Fersoza encanta ao mostrar ela e a filha vestidas de princesas

Apresentadora Thais Fersoza mostrou registro dela e de Melinda vestidas de Jasmine da Disney e encantou

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 13h43

A apresentadora Thais Fersoza (37) encantou ao compartilhar um vídeo com a filha.

Nesta quinta-feira, 07, a artista global entrou no clima de tbt da rede social e recordou um look que usou parecido com o mesmo que Melinda(5) vestiu para imitar a princesa Jasmine, do Aladin.

"De quando fomos Jasmine... e ela ficou toda feliz de ver a mamãe “fantasiada”!", mostrou ela e a herdeira usando roupas parecidas.

Ao compartilhar o momento de sintonia com os internautas a esposa de Michel Teló (41) logo recebeu elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs.

Ainda recentemente, em outro tbt, Thais Fersoza impressionou ao mostrar um clique de quando era loiríssima.

Confira o vídeo de Thais Fersoza e Melinda vestidas de Jasmine: