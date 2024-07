Thais Fersoza e Melinda combinam looks em viagem na Espanha

'Mini eu', escreveu Thais Fersoza; A família está curtindo o verão europeu e aproveitando dias de descanso na cidade de Barcelona

Thais Fersoza encantou seus seguidores ao mostrar que combinou seu look com o da filha, Melinda, de sete anos, durante a temporada de férias na Espanha. Depois de visitar Madri, a atriz e apresentadora curte dias na cidade de Barcelona na viagem em família.

"A gente gosta de andar combinando mesmo", disse ela. Após compartilhar uma sequência de fotos com a filha, Thaís contou que as duas gostam de usar looks semelhantes. "Mini eu! E a gente ama isso… Meu raio de sol!", escreveu. O cantor Michel Teló e o filho caçula, Teodoro, de seis anos, também se divertem na viagem.

Os seguidores da apresentadora se derreteram com a fofura: “Tão muito lindas! Morri com esse look de linho da melinda!”, escreveu uma, “ Vocês são muito lindas!”, elogiou outra, “Nossa como a Melinda tá ficando com o seu jeitinho”, declarou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Ainda nos últimos dias, a esposa de Michel Teló compartilhou fotos deles em Madrid. A atriz falou sobre estar realizando um sonho com a família ao conhecer o local pela primeira vez. Nas últimas semanas, eles foram para a Itália.

Recentemente ela voltou a encantar os seguidores ao compartilhar uma foto dos filhos. Com um ano de diferença, a dupla apareceu se dando muito enquanto curtiam o passeio nas ruas espanholas. Cheios de estilo, os herdeiros dos famosos encantaram com seus looks e com tanto amor entre eles.

Thais Fersoza emociona ao mostrar os filhos cantando com Michel Teló

A apresentadora Thais Fersoza encantou ao mostrar um momento muito especial de seus filhos com Michel Teló no palco. Recentemente, a famosa revelou o registro dos herdeiros, Melinda e Teodoro, cantando com o pai em sua festa de 40 anos e comoveu com tanta fofura.

Um pouco tímidos, os irmãos pegaram o microfone e foram soltando a voz aos poucos ao lado do pai. A duplinha então cantou em inglês e mostrou que leva jeito para a coisa. Mamãe coruja, Thais Fersoza falou que o momento lhe emociona e diverte ao mesmo tempo. Confira o momento especial aqui.