Thaeme Mariôto publica cenas inéditas com as filhas: ''Minhas meninas''

12/08/2022

As filhas de Thaeme Mariôto (36) explodiram o fofurômetro em um novo vídeo publicado pela mãe. A cantora dividiu cenas inéditas com as herdeiras nas redes sociais e derreteu o coração dos fãs.

Nas imagens, Liz (2) e Ivy (10 meses) trocam carinho uma com a outra, se divertem com a matriarca e esbanjam fofura e beleza.

"Verdade que me leva a viver… Minhas meninas, amo pra sempre!!", declarou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os admiradores não pouparam elogios para o trio. "Que coisa mais linda essa duas", "Muito amor nesta família linda", "Que vídeo mais lindo", "Pura fofurice", dispararam eles.

Thaeme Mariôto fala sobre a amamentação das filhas

Com a chegada do mês de agosto, Thaeme Mariôto aproveitou para falar sobre a amamentação das filhas, já que o mês é usado para incentivar o aleitamento materno. Na rede social, ela relembrou cliques cheios de amor amamentando as herdeiras e falou sobre sua experiência.

"Liz mamou por quase 2 aninhos… Pra alguns um simples leite, pro bebê é vida! Por aqui, mesmo com as viagens, ordenha para estímulo, continuamos firme e fortes na amamentação da Ivy! Ela está com 10 meses e não penso em parar por agora", falou ela sobre a primogênita Liz (2) e a caçula que ainda mama.

