Tata Werneck surge com o rosto cheio de adesivos e brinca: ''Caca que me receitou argila adesiva''

Clara Maria faz 'arte' no rosto da mãe, Tata Werneck, e encanta os seguidores

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 12h55

Tata Werneck (38) divertiu os seus seguidores ao mostrar a mais nova 'arte' da filha, Clara Maria (2).

No Instagram, a apresentadora surgiu com o rosto cheio de adesivos infantis e comentou sobre o "tratamento" facial da herdeira, fruto do seu relacionamento com Rafa Vitti (26).

"Minha pele estava ressecada. Falei com a Caca que me receitou argila adesiva. Fiz o tratamento. Confesso que minha pele continuou ressecada. Mas tava ressecada e feliz", brincou ela na legenda.

Nos comentários, amigos e fãs se divertiram. "Um conceito caderno de figurinhas", "Dermato de milhões", "A própria Olivia Rodrigo", elogiaram.

Recentemente, Tata Werneck marcou presença no Domingão com Huck e revelou todo o seu amor por Rafael Vitti.

