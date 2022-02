Tatá Werneck encanta ao compartilhar clique fofo com a filha: ''Meu solzinho''

A apresentadora Tatá Werneck compartilhou um clique fazendo biquinho com Clara Maria

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 20h53

Tatá Werneck(38) explodiu o fofurômetro ao compartilhar um clique fofo ao lado da filha nesta segunda-feira, 14.

Na imagem publicada no feed do Instagram a apresentadora aparece fazendo biquinho com Clara Maria (2), fruto de seu relacionamento com Rafa Vitti (26), e se derreteu na legenda.

"Minha vida todinha na ponta desse nariz (todas as minhas economias também). Eu tenho meu solzinho. Hoje ela fez o primeiro trocadilho. Alô Carlos Alberto", escreveu Tatá na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com a postagem. "Ai eu não aguento. Tia ama", comentou Ingrid Guimarães. "Perfeitas", disse uma seguidora. "Ai meu Deus, Clara é muita maravilhosa", se derreteu uma fã.

Selfie em família

Tata Werneck (38) derreteu o coração dos seus seguidores ao publicar uma selfie em família para comemorar o Valentine's Day. No feed do Instagram, a apresentadora posou ao lado do marido, Rafa Vitti e da filha do casal, Claria Maria, e comentou sobre o Dia dos Namorados americano.

Confira: