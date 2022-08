Tata Werneck curte o seu aniversário com muito estilo ao lado da filha, Clara Maria

A apresentadora Tata Werneck compartilhou uma selfie com a filha, Clara Maria, e esbanjou estilo

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 15h21

Tata Werneck está aproveitando o seu aniversário de 39 anos na melhor companhia! Em meio às homenagens dos amigos, a apresentadora compartilhou uma foto com a filha, Clara Maria (2), e encantou.

Celebrando a data especial, mãe e filha esbanjaram estilo ao posarem com óculos escuros em formato de coração durante uma brincadeira.

Na selfie, as duas posam para a câmera e é possível notar que elas estão com looks tie-dye combinando.

Recentemente, Rafa Vitti encheu seu feed de amor ao compartilhar sequência de fotos da filha, Clara Maria, em meio à natureza, curtindo passeio na companhia do papai na floresta.

TATA WERNECK E RAFA VITTI APROVEITAM PASSEIO COM A FILHA

O ator Rafael Vitti e a apresentadora Tata Werneck aproveitaram para fazer um passeio com a filha, Clara Maria. Os três foram flagrados enquanto caminhavam nos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Rafael e Tata surgiram de mãos dadas com a filha durante o passeio. A pequena Clara Maria apareceu com um macacão verde e esbanjou fofura enquanto curtia o momento em família.

