Tainá Müller se derrete ao publicar clique engraçado do filho, Martin: ''Tintin dotô''

Tainá Müller se derreteu ao flagrar o filho, Martin, brincando em um momento engraçado

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 16h28

Nesta sexta-feira, 13, Tainá Müller (39) decidiu usar suas redes sociais para exibir um flagra fofo que fez do filho, Martin (5), enquanto ele brincava.

A atriz publicou um clique onde o pequeno aparece em meio aos seus brinquedos, dando um sorrisão, usando um look engraçado, com uma camisa vermelha, combinando com uma gravata azul e uma calça marrom, além de um óculos de plástico amarelo.

Na legenda, ela se derreteu pelo momento escrevendo apenas: "Tintin dotô".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Não aguento tanta fofura!", escreveu um. "É uma cópia sua!", falou outro. "Ele tá enorme, que lindo!", disse um terceiro.

Confira o clique engraçado que Tainá Müller fez do filho durante uma brincadeira: