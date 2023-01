Sthefany Brito surge sorridente ao lado do filho em dia de piscina: "Minha vida"

A atriz Sthefany Brito postou alguns cliques com o filho, Enrico, e se declarou para o herdeiro nas redes sociais

Sthefany Brito (35) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques ao lado do filho, Enrico (2), fruto de seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovscky.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz e o herdeiro surgiram sorridentes e estilosos, com óculos escuros, à beira da piscina, e ela aproveitou para fazer uma linda declaração para o menino.

"Ah gente… Nem sei! Nem lembro como eu vivia antes desse menininho chegar na minha vida! Às vezes eu penso que ele sempre esteve comigo… não fisicamente, mas sempre estivemos juntos! Talvez é o sentimento de quem já se conhece de outras vidas, é amor antigo! Amor que nunca separou, amor que sempre esteve aqui dentro de mim!", começou ela.

"É exatamente assim que me sinto, como se ele sempre tivesse feito parte da minha vida! Quando ele chegou, era o pedaço que faltava! Ali me reencontrei comigo mesma! Sentimento doido esse! Não dá pra explicar muito não, só sentir! E eu agradeço todos os dias a Deus por estarmos juntos de novo aqui nessa vida!!!!", finalizou a declaração.

Confira as fotos de Sthefany Brito com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Atriz surge de biquíni na neve

Recentemente, Sthefany Brito curtiu as férias em Courchevel, na França, e impressionou os seguidores ao compartilhar um vídeo da viagem. Na gravação, ela aparece andando de esqui, depois passeando como marido, Igor Raschkovscky, e também brincando na neve apenas de biquíni.

"Primeiro dia num nos meus lugares preferidos no mundo inteiro… Me sinto criança na neve, me sinto dentro de um filme. É lindo e tão mágico! Não consigo fingir costume!", escreveu a artista na legenda da postagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!