Simone Mendes comemora 1 ano da filha com festão de luxo em São Paulo

Cantora sertaneja Simone Mendes comemora 1 ano da filha Zaya ao lado de famosos em festão de luxo

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 09h01

Na noite desta terça-feira, 22, a cantora sertaneja Simone Mendes (37) celebrou o primeiro aninho da filha Zaya, fruto da união dela com o empresário Kaká Diniz (36).

Em um luxuoso buffet infantil localizado na cidade de São Paulo, a irmã de Simaria (38) reuniu familiares, amigos e famosos para comemorar a data mais do que especial.

Wesley Safadão (33), Mayra Cardi (38), Tom Cavalvante (59) e Tirullipa (37) foram algumas das celebridades presentes no evento que rolou na zona Sul paulista.

Vestida de princesa, a pequena Zaya ganhou uma festinha com temática de princesa. Com decoração repleta de flores e itens nas cores rosa, branco e roxo, a celebração contou com um cardápio requintado e um bolo de quatro andares.

Confira as fotos da festinha de luxo!

(Fotos: Agnews)