Sheila Mello e a filha fazem selfie usando casaco de frio e impressionam: ''Sua cara''

Dançarina Sheila Mello fez foto com a herdeira e chamou a atenção com forte semelhança

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 11h16

A dançarina Sheila Mello (43) encantou ao compartilhar uma selfie com a filha!

Nesta sexta-feira, 20, a loira publicou um registro usando casaco de frio com a herdeira, Brenda Scherer (9), e impressionou não apenas com a beleza, mas também com a forte semelhança entre elas.

"Muito amor e casaco para esquentar o dia", disse Sheila Mello ao aparecer grudadinha com a garota vestindo uma blusa com touca de pelinhos.

Nos comentários da publicação, os internautas logo elogiaram e notaram a semelhança entre as duas. "Lindas", escreveu Scheila Carvalho (48) e a apresentadora Eliana (48). "Meu deus sua cara", exclamaram outros.

Nas últimas semanas, Sheila Mello se despediu de sua mãe. Na rede social, ela fez uma declaração emocionante e revelou o que aconteceu.

Sheila Mello encanta ao fazer selfie com a filha: