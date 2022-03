Sheila Mello e a filha se transformam em sereia por um dia e encantam a web

Com caudas de sereia, Sheila Mello e a filha, Brenda, nadam juntinhas e chamam atenção dos fãs com registros deslumbrantes

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 15h37

Nesta terça-feira, 22, Sheila Mello (43) encantou seus seguidores ao registrar uma experiência única ao lado da filha, Brenda (8).

A dançarina levou a herdeira para nadar com muita magia envolvida: ambas se transformaram em sereias por um dia e fizeram filmagens de tirar o fôlego debaixo d’água.

“Toda mãe e filha tem aquele dia da beleza. Eu e a Brenda tivemos o nosso, mas de uma maneira diferente. Viramos sereias! E não dá para negar, filha de peixe, sereia é. E ainda rolou uma participação especial no finalzinho com a Amora”, escreveu a mamãe coruja na legenda do post.

Nos comentários, os fãs foram só elogios. “Duas princesas”, disse um. “Que mágico”, declarou outro. “O amor de vocês é tão lindo”, confessou mais um.

A menina é fruto da ex-relação da loira com Fernando Scherer (47). Atualmente, ela namora João Souza (33), o Feijão.