Sandra Annenberg exibe foto rara ao lado da neta, Sara

Casada com Ernesto Paglia, Sandra Annenberg comemora o aniversário da neta, Sara, com foto inédita: 'Te amamos'

A apresentadora Sandra Annenberg encantou seus seguidores ao compartilhar uma nova foto com a neta, Sara, em uma data especial. A menina completou 5 anos de vida e comemorou ao lado da família. Para marcar o momento, a comunicadora registrou uma foto com a neta e o marido, o jornalista Ernesto Paglia.

“Parabéns pra Sara, nossa netinha querida, que fez 5 anos ao nosso lado! Te amamos”, disse ela.

Vale lembrar que a menina é neta de consideração de Sandra, já que ela é filha de Bernardo Paglia, filho de Ernesto de outro relacionamento. Recentemente, ela foi questionada sobre ter uma neta e ela explicou sobre os enteados. “Tenho dois enteados. Um deles tem uma filha, logo, sou vó (drasta). É isso”, declarou ela na época.

Sandra e Ernesto tiveram apenas uma filha, Elisa, de 18 anos, que mora nos Estados Unidos para cursar a faculdade.

Sandra Annenberg relembra sonho com Gloria Maria

Após a morte de Gloria Maria, Sandra Annenberg revelou que teve um sonho com a colega. “Eu queria falar com a Gloria, porque eu sonhei com você esses dias e eu sonhei que a gente estava sentada frente a frente, como se a gente fosse gravar. Você dizia que queria muito voltar, que você estava louca para voltar como você sempre dizia: 'eu vou voltar'. E eu dizia para você: 'Calma, se cuida, se cuida para você, se cuida para suas filhas, e você vai voltar, a gente está aqui te esperando'. Enquanto a gente conversava, você olhava e fala assim: 'tem razão, eu preciso me cuidar'”, disse ela.

“E a Gloria sempre colocou a carreira em primeiro lugar, as viagens dela em primeiro lugar, mas ela olhava e a gente como mães, cúmplices, sabíamos que em primeiro lugar estavam as filhas. E ela falava: 'tem razão, eu vou me cuidar'. E a Gloria foi essa pioneira, essa mulher que foi na frente de todas nós. A primeira mulher negra a conquistar esse mundo, a primeira mulher a fazer tantas viagens, ela se orgulhava tanto por ter tantos passaportes, e é uma mulher que desbravou o nosso mundo, para nós mulheres”, declarou.

Por fim, ela disse: “Quando eu cheguei para trabalhar com ela, eu falei: 'como assim? Trabalhar com a Gloria Maria?'. Gloria Maria é um mito, é um nome que vai continuar nos guiando a todos e a todas, ela veio para esse mundo para desbravar, com toda a coragem que ela sempre teve, com toda a força que ela sempre teve. E, no sonho, ela vai continuar perto”.