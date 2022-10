Sabrina Sato compartilha vídeo da filha lavando a louça e ouvindo música inusitada

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou um vídeo divertido da filha, Zoe

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 12h45

A apresentadora Sabrina Sato (41) fez o termômetro da fofura explodir na última segunda-feira, 17. Isso porque ela apareceu nas redes sociais para perguntar aos fãs como seria o dia deles e se divertiu ao compartilhar um vídeo de Zoe (03) neste dia. A menina é fruto do relacionamento dela com o ator Duda Nagle (39).

Sabrina contou que a filha resolveu fazer algo inusitado naquela tarde: a pequena estava lavando louça enquanto ouvia ninguém menos que Beethoven (1770-1827), compositor germânico do período de transição entre o classicismo e o romantismo, famoso e reconhecido na música clássica.

“Como tá sua segunda? A da Zoe tá assim…”, escreveu a apresentadora na legenda do vídeo, em que mostrava a filha: “Estou ouvindo Beethoven e lavando louça”, respondeu Zoe.

Nos comentários, os internautas não pouparam elogios e risadas à pequena: “Que linda!”, disse Ana Hickmann (41).

Sabrina Sato costuma compartilhar vídeos engraçados da filha

No Dia das Crianças, 12 de outubro, Sabrina Sato publicou no feed do Instagram, um vídeo com vários momentos engraçados da filha para homenageá-la nesta data especial.

Neles, Zoe aparece fazendo palhaçadas como quando diz a frase famosa da mãe "É verdade?", ou quando usa salto alto, experimentou alface pela primeira vez, gritou em frente ao espelho, comeu macarrão, ou atende o telefone.

Para complementar, a apresentadora escreveu na legenda da postagem: "Dia deles que nos fazem sorrir apenas por existirem. Um Dia das Crianças especial pra Zozo e todos nossos pequenos. Viva a criança que existe em você!"





Perrengue

Duda Nagle lembrou ao O Fuxico, um momento recente de sua vida quando percebeu realmente que a felicidade não tem preço, durante as férias com a esposa Sabrina Sato e a filha Zoe, em agosto deste ano.

“Era a primeira vez que nós três iríamos viajar juntos para curtir as Bahamas, estávamos no aeroporto. Na hora de fazer o embarque, a moça da companhia falou ‘sua filha não pode embarcar porque ela não tem teste de Covid’. A única alternativa era ir para outro terminal e fazer o exame, eu tinha 45 minutos”, começou ele.

Em seguida, o famoso contou que foi um momento desesperador, mas também muito divertido. “Saí correndo desesperado com a sensação de que perderíamos um dia de viagem. Eu estava tenso, vendo da forma mais negativa possível. Quando eu olho para Zoe ela estava com um sorriso largo, pedindo para ir mais rápido. Me deu um estalo, por pior que seja o momento, o principal estava na minha mão, aquilo me deu uma energia. Conseguimos fazer o exame a tempo de embarcar”, concluiu.

