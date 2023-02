Sabrina Petraglia encanta ao mostrar passeio com a filha, Maya: "Um momento só nosso"

A atriz Sabrina Petraglia postou nas redes sociais uma sequência de cliques encantadores com a filha, Maya

Sabrina Petraglia(39) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores com a filha, Maya (2), fruto de seu relacionamento com Ramón Velázquez. Os dois também são pais de Gael (3) e Léo (10 meses).

A atriz decidiu passar um tempo a sós com a menina, e ao compartilhar os registros do passeio que fez com a herdeira, ela fez um desabafo sobre as dificuldades que estava enfrentando para encaixar atividades na rotina dos filhos, agora que está morando em Dubai com a família.

"Hoje tirei a manhã para ficar com a Maya, ela estava solicitando muito a minha atenção e senti que ela precisava de um momento só nosso. Isso me fez refletir sobre algo que passei aqui e que queria compartilhar com vocês. Eu sempre gostei de fazer atividades com as crianças, das mais diversas, visando o desenvolvimento pleno delas. E desde que chegamos em Dubai, tenho me preocupado muito em preencher o dia das crianças com atividades. Ainda mais por não estarem na escola nesse começo…", explicou a artista.

"Por dias, fiz inúmeras brincadeiras programadas, preparava as atividades um dia antes, deixava tudo esquematizado. Trouxe muita coisa do Brasil: tintas, tesouras, papéis coloridos, etc... Mas com o tempo, toda essa preparação, toda essa programação estruturada, foi me desgastando: deixou de ser prazeroso e passou a ser uma obrigação, fiquei exausta e, claro, me cobrei muito por isso...", desabafou.

Em seguida, Petraglia falou uma conversa que teve com uma professora brasileira, que a fez refletir. "Conversei com uma professora brasileira que mora aqui em Dubai e ela abriu meus olhos com uma simples frase: 'Sabrina, seja apenas mãe, esteja presente, escute... o ócio também é importante para as crianças, pois é aí que eles desenvolvem a criatividade'. Isso me pegou fundo, pois às vezes nos empenhamos tanto em fazer algo acreditando ser o melhor, que não enxergamos outros caminhos."

"Quando somos mães, isto é, exercemos o maternar, nos conectamos com nossos filhos verdadeiramente e podemos oferecer o que precisam em estímulo físico e emocional. Com a correria, com tudo que vivemos, acabamos deixando de lado o instinto, o bom e velho instinto materno. Esquecemos que estar presente, dar amor, escutar são coisas valiosas e primordiais. Se você está pensando nas suas faltas, no que não conseguiu dar, pense de novo, e veja o quanto já oferece sendo “apenas” mãe. Uma palavra tão pequena, com tanto a oferecer. Quem aí consegue ser apenas mãe?", finalizou ela.

Confira as fotos de Sabrina Petraglia com a filha, Maya:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Petraglia (@sabrinapetraglia)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!