Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima brincam de tinta com a filha, Maria Manoela, e se divertem

O casal Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima aproveitaram um momento de muita diversão com a caçula

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 16h18

Rodrigo Hilbert (42) derreteu o coração dos seus seguidores ao compartilhar uma foto encantadora com a esposa, Fernanda Lima (44), e a filha, Maria Manoela (2).

Entrando na brincadeira com a caçula, o casal se divertiu em um momento de distração com tinta.

No perfil do Instagram, o apresentador do Bem Juntinhos postou o clique onde o trio aparece com as mãos sujas de tinta e um detalhe fofo chamou a atenção da web. No rosto do artista, a pequena deixou a marca da sua mãozinha.

"Quem nunca?", declarou o papai coruja na legenda.

E claro que os admiradores se encantaram com o registro em família. "Como são lindos meu deus", disparou uma; "Não tem como não se apaixonar por essa família maravilhosa", declarou outra; "Maria roubou toda a beleza do mundo", comentou uma terceira.

CONFIRA A FOFURA DO TRIO