Rodrigo Hilbert compartilha foto rara com a caçula: 'Como te amo, filha'

Rodrigo Hilbert publicou foto rara de dia na praia com a filha caçula, Maria Manoela

O apresentador Rodrigo Hilbert (42) encantou seus fãs e seguidores ao compartilhar um registro super fofo com a filha mais nova, Maria Manoela (03), nesta quinta-feira, 08.

Na foto, pai e filha aparecem juntos e curtem um dia de sol na praia. "Ai, Maria.. como te amo, filha", declarou Rodrigo na legenda da publicação.

Nos comentários, eles receberam vários elogios: "Foto de milhões", disse uma seguidora. "Uma bonequinha", escreveu outra.

Maria Manoela é a caçula de Rodrigo Hilbert e da modelo Fernanda Lima (45). O casal também tem os gêmeos, João e Francisco (14).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Hilbert (@rodrigohilbert)

Fernanda Lima se choca com repercussão de fala sobre vida sexual

Fernanda Lima usou as redes sociais para falar sobre o fim de mais uma temporada de seu programa. A artista, que comanda o Bem Juntinhos no canal GNT ao lado do maridão, Rodrigo Hilbert, celebrou a exibição do último episódio da terceira temporada da atração e não deixou de comentar sobre a grande repercussão de uma fala sua sobre falta de sexo por conta da maternidade.

"Ontem foi ao ar o último episódio da terceira temporada de Bem Juntinhos. Falamos de temas variados e necessários, mas uma coisa me chamou atenção: o assunto que mais reverberou nas redes foi o fato de eu dizer que estava tão cansada com a maternidade e a privação de sono decorrente dela, que cheguei ao ponto de não querer transar", começou.

"Fato, minha gente: bebê pequeno, final do puerpério, vida corrida. E sei que não tô sozinha nessa, pois fui acolhida por milhares de mulheres. E sim, precisamos conversar ainda mais sobre esse tema, quebrar tabus e valorizar mais a nossa vida real", acrescentou.

Ao finalizar o texto, Fernanda revelou que a caçula, Maria Madalena, já está dormindo melhor, e que agora, os dois têm tempo para curtir momentos a sós.