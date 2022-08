Rodrigão e Adriana Sant'Anna mostram o primeiro dia de aula dos filhos no EUA: "Animados"

Morando na Flórida, ex-BBBs Rodrigão e Adriana Sant'Anna mostram o primeiro dia de aula dos filhos, Rodrigo e Linda

Os ex-BBBs Rodrigão (34) e Adriana Sant'Anna (31) emocionaram os fãs ao publicarem um momento inesquecível na vida dos filhos, Rodrigo (6) e Linda (4).

Os pombinhos, que se conheceram no BBB, encantaram ao mostrar os herdeiros prontos para o primeiro dia de aula. Atualmente morando na Flórida, nos Estados Unidos, os influenciadores mostraram a animação dos pequenos com o novo passo.

Em seu perfil no Instagram, o modelo compartilhou três registros do momento e se derreteu: "Primeiro dia de aula aqui na Flórida. Primeira série do Rods e Lindoca pré-escola. Eles estavam animados por esse dia, fazer novos amigos e conhecer os novos professores!", escreveu ele.

E quem não deixou de se emocionar com o momento nos comentários foi Adriana Sant'Anna: "Razão do nosso viver! Eu amo vocês mais que tudo na minha vida! Amores das nossas vidas", acrescentou ela.

Rodrigão e Adriana Sant'Anna mostram o primeiro dia de aula dos filhos nos EUA:

