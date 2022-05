Regiane Alves posta fotos com os filhos e encanta os seguidores: "Que lindezas"

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 16h14

Regiane Alves(43) publicou alguns cliques encantadores ao lado dos filhos nesta segunda-feira, 23.

Nas imagens publicadas no Instagram, a atriz aparece agarradinha com João Gabriel, de 7 anos, e Antônio, de 6 anos, frutos de seu relacionamento com João Gomez (40).

Na legenda dos registros, Regiane se declarou para os herdeiros. "Quem faz a minha vida ter sentido", afirmou ela, acrescentando um emoji de coração.

Os fãs da atriz ficaram encantos com os cliques em família e elogiaram. "Que lindezas", disse uma seguidora. "Que família linda", comentou outra. "Muito amor. Que Deus abençoe sua família", desejou uma internauta.

Corpo real

Regiane Alves chamou a atenção nas redes sociais recentemente ao surgir usando um biquíni colorido enquanto curtia um passeio e barco.

Na publicação, a atriz exibiu o corpo e a boa forma física dela virou alvo de muitos comentários na web. "A imensidão do mar!", escreveu a morena na publicação.

