Regiane Alves mostra os filhos e beleza da família impressiona internautas

Atriz Regiane Alves é clicada com os dois filhos e beleza da família chama atenção na web

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 09h32

A atriz Regiane Alves (43) nos últimos dias divulgou um clique especial em família e mostrou os seus dois filhos nas redes sociais.

No feed do Instagram dela, a artista da Globo surgiu radiante com os herdeiros João Gabriel, de 7 anos, e Antônio, de 5 anos, frutos da união com João Gomez (40).

"Para sempre e além", escreveu a mamãe coruja que viu os garotinhos receberem uma enxurrada de elogios e comentários carinhosos vindos do público que a segue na internet.

"Estão lindos demais!", escreveu uma admiradora da atriz. "Que família mais linda e que filhos mais maravilhosos. São perfeitos!", reforçou outra fã de Regiane Alves.

Confira a foto em família de Regiane Alves!