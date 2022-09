Rafaella Justus mostra talento de atuação da irmã, Manu: ''Pequena grande atriz''

As filhas de Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus e Manu, encantaram os seguidores ao fazerem vídeo atuando

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 12h03

Rafaella Justus (13) encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo ao lado da irmã, Manu (2). As filhas de Ticiane Pinheiro (46) esbanjaram talento para atuação e chamaram a atenção da web.

A adolescente escolheu um áudio do aplicativo TikTok e derreteu o coração dos internautas ao escolher a caçula para fazer a cena com ela.

"Ontem curtindo o feriado com minha pequena grande atriz", escreveu Rafa na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores foram só elogios para as duas. "Que meninas atrizes lindas", "Gente a Manu, não dou conta", "Misericórdia! Como essas crianças crescem rápido. Amei a interpretação de ambas", "Que fofas", dispararam eles.

RAFA JUSTUS CELEBRA O DIA DO IRMÃO COM DECLARAÇÃO

Na última segunda-feira, 5, foi celebrado o Dia do Irmão e Rafaella Justus (13) usou as redes sociais para se declarar para os seus 5 parceiros. A filha de Ticiane Pinheiro (46) e Roberto Justus (67) relembrou cliques com eles e transbordou amor.

No primeiro registro, a menina está ao lado de Fabiana, Luiza e Ricardo, filhos do empresário; depois ela posa com as irmãs caçulas: Manu, filha da apresentadora com Cesar Tralli, e Vicky, herdeiro de Justus com Ana Paula Siebert.

