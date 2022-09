Rafaella Justus mostra gosto peculiar da irmã mais nova, Manu, e se diverte: ''Fina''

As filhas de Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus e Manu, se divertiram em vídeo enquanto a mais nova se deliciava com um limão

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 16h21

Fofura em dose dupla! Rafaella Justus (13) divertiu os seguidores nesta quarta-feira, 14, ao mostrar um gosto peculiar da irmã mais nova, Manu (2). As filhas de Ticiane Pinheiro (46) surgiram juntas nas redes e encantaram.

Nas imagens, elas aparecem dentro do carro ao lado da mãe e a caçula surpreende ao se deliciar com um limão. Incentivada pela mais velha, Manu come a fruta sem fazer careta.

"Phyna para comer limão", escreveu Rafa na legenda. Após arrancar risadas da mais nova, ela se declara: "É o amor da minha vida SIM!", disparou.

Recentemente, Rafaella Justus encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo ao lado da irmã, Manu. As filhas de Ticiane Pinheiro esbanjaram talento para atuação e chamaram a atenção da web.

RAFA JUSTUS CELEBRA O DIA DO IRMÃO COM DECLARAÇÃO

Na última segunda-feira, 5, foi celebrado o Dia do Irmão e Rafaella Justus (13) usou as redes sociais para se declarar para os seus 5 parceiros. A filha de Ticiane Pinheiro (46) e Roberto Justus (67) relembrou cliques com eles e transbordou amor. No primeiro registro, a menina está ao lado de Fabiana, Luiza e Ricardo, filhos do empresário; depois ela posa com as irmãs caçulas: Manu, filha da apresentadora com Cesar Tralli, e Vicky, herdeiro de Justus com Ana Paula Siebert.

