Preta Gil se diverte em carrossel ao lado da neta, Flor de Maria: ''Virei criança com ela''

Preta Gil se divertiu muito ao lado da neta, Flor de Maria, enquanto brincavam em um carrossel na Itália

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 19h27

Nesta sexta-feira, 8, Preta Gil (47) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado da neta, Flor de Maria (6).

A cantora e a pequena aproveitaram sua passagem pela Itália para brincar juntinhas em um carrossel e fizeram questão de registrar o momento.

A artista publicou uma série de cliques onde aparece abraçada com a menina, enquanto ela se pendurava em um dos cavalinhos do carrossel. Em uma das fotos, Preta também se arriscou e ficou em cima de um dos animais do brinquedo.

Na legenda, a vovó babona se derreteu pela neta: "'E ela me faz tão bem, eu também quero fazer tudo por ela' - Lulu Santos. Amor da vida da vovó, hoje virei criança com ela no Carrossel em Firenze! Te amo Sol de Maria, obrigada por tanto!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindeza!", disse um. "Que delícia!", falou outro. "Que fotos lindas e super espontâneas!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques divertidos que Preta Gil fez ao lado da neta, Flor de Maria: