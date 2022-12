Pedro Scooby enche a web de fofura ao compartilhar foto ao lado dos seus três filhos

O surfista Pedro Scooby compartilhou uma foto ao lado dos filhos Bem, Liz e Dom e recebeu elogios dos amigos e seguidores

Nesta quinta-feira, 1, Pedro Scooby (34) encheu a web de fofura ao compartilhar em seu Instagram uma foto ao lado de seus três filhos.

O surfista apareceu na foto publicada sentado em seu sofá com Dom (10), Bem (6) e Liz (6) ao seu lado. Os dois meninos e a menina são frutos do antigo relacionamento do atleta com a atriz Luana Piovani.

“Uma conexão que nem dá pra explicar”, escreveu o ex-BBB na legenda do clique foto do pai com os filhos. O colega de Scooby no BBB 22, Douglas Silva comentou na publicação: “Amores”. E o influenciador Leo Picon também escreveu: “Amo vocês".

A atual esposa de Pedro, Cintia Dicker comentou sobre a saudade do marido e dos enteados que viajaram para Portugal: “Saudade deles! Louquinha para estarem todos aqui! Amo demais”.

Os seguidores de Scooby adoraram a foto e rasgaram elogios ao quarteto nos comentários! “Família linda”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Filhos lindos”.

Apoio!

Recentemente, Pedro Scooby foi às suas redes sociais desabafar sobre os ataques que o jogador da seleção brasileira, Neymar Jr. vem sofrendo.

Muito louco a galera julgando o Neymar ou ficando feliz pelo moleque ter se machucado... Inacreditável. Tudo que ele conquistou é um mérito dele. O moleque veio de baixo, sem grana, sem nada, correu atrás dos sonhos deles, realizou...Agora galera torcendo contra, torcendo para ele se machucar... Não tem discussão, o moleque é um ídolo fod* dentro de campo e poderia ajudar muito o Brasil se estivesse jogando...", comentou Scooby.