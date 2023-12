Parecem a avó? Netos de Ana Maria Braga encantam em foto rara

Netos de Ana Maria Braga, filhos de Mariana Maffeis, surgem em novo clique e chamam a atenção com a aparência; veja o registro raro

Dois netos de Ana Maria Braga, filhos de Mariana Maffeis, encantaram ao surgirem na rede social da mãe nesta quarta-feira, 20. No registro raro, Joana apareceu segurando Varuna e a dupla chamou a atenção.

A herdeira mais velha de Mariana Maffeis surgiu com um batom vermelho e lembrou bastante a avó. Os netos da apresentadora então encantaram os internautas ao darem as caras no clique após dias da polêmica protagonizada pela mãe na web.

"Aqueles que estão com a verdade não veem os outros como seus inimigos mas isso não significa que não estejam fazendo inimigos ao mostrar aos enganadores do espírito que eles mesmos são sua própria ruína. Parte de um texto publicado hoje pelo yoga acharia Gokulacandra Das. Tradução livre de minha autoria", escreveu a filha da global.

Na quinta-feira, 14, Ana Maria Braga intrigou ao falar uma de suas frases em meio a polêmica da filha. “Diz que o mundo muda com seu exemplo, não com a sua opinião! Mas não adianta ficar dando opinião por aí, tem que dar exemplo”, disparou ela no tradicional pensamento do dia, com o qual ela inspira os fãs todas as manhãs.

Filha de Ana Maria Braga tem vida simples

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela revelou apenas com oito meses que estava esperando seu quarto filho. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Ela é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há cerca de cinco anos junto. As filhas mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.

Além dela, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei e ambos são fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada de 1980 a 1992.